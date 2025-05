Ollolai trionfa a Cicciano e fa ritorno con il titolo di campione nazionale del Palio del Casale 2025, la famosa gara su asino dedicata ai borghi italiani. Nella provincia di Napoli, la squadra di Ollolai ha dimostrato il suo valore grazie alla straordinaria prestazione di Vittore Bussu che, in sella a Pistacchio, ha guidato con determinazione e passione l'asinello fino al traguardo e porta in Sardegna il Quinto titolo.

Il piccolo borgo nel cuore della Barbagia ha festeggiato il suo quarto trionfo nazionale che si aggiunge ai precedenti del 2014, 2015 e 2016, tutti ottenuti da Valentino Bussu, fratello maggiore dell'attuale fantino. La tradizione di eccellenza si rinnova all'interno della stessa famiglia, dimostrando come il testimone sia stato passato con orgoglio e competenza.

La vittoria al Palio degli Asini non è soltanto un riconoscimento sportivo, ma un’occasione di orgoglio per tutta la comunità, che ha seguito con entusiasmo e passione ogni fase della competizione. Ancora una volta Ollolai ha dimostrato di essere ambasciatore di una Sardegna viva, autentica e capace di farsi valere in ogni contesto.

“Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra terra e di riportare questo prestigioso trofeo in Sardegna”, ha dichiarato il team al termine della gara. La partecipazione, curata nei dettagli, è frutto del lavoro congiunto di volontari, associazioni e istituzioni locali che hanno creduto nel progetto fin dal principio.

Il Palio del Casale del 2025 ha regalato emozioni a non finire, con una competizione avvincente che ha visto Ollolai trionfare su numerosi altri comuni italiani. Questo trionfo è un chiaro esempio di come identità, impegno e amore per le proprie origini siano fondamentali per raggiungere il successo in questa affascinante manifestazione.