"'Sardegnola' era il modo in cui mio zio chiamava scherzosamente mia zia ( di origini sarde) quando ero un bambino. Essendo molto legato a loro due, questa cosa mi è rimasta dentro. Non ricordavo minimamente cosa significasse per voi e, in preda all'euforia post- concerto, vi ho salutati e ringraziati in quel modo. Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso, ma l'intento era confidenziale e soprattutto amichevole... vi voglio bene".

Così Fabrizio Moro, attraverso i suoi profili social, ha spiegato la "gaffe" dopo il concerto a Olbia che aveva generato polemiche sul web. Il cantante, infatti, dopo la sua performance in Gallura, aveva postato una storia in cui ringraziava i sardi chiamandoli "sardegnoli" e tanti utenti si sono sentiti offesi , tra cui il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, che ha ripostato la storia scrivendo "Siamo sardi, non sardegnoli. Chiedi scusa, Fabrizio Moro".

Ora tutto è stato chiarito e si può vedere come l'accezione negativa di un termine per tante persone possa avere invece risvolti affettuosi per qualcuno, poichè richiama i ricordi d'infanzia.