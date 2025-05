In seguito a un'ordinanza del giudice emessa su richiesta della Procura di Civitavecchia, i Carabinieri hanno arrestato quattro insegnanti che sarebbero coinvolti in presunti abusi sessuali nei confronti di studentesse liceali. La notizia è stata data da Tg Com 24.

Le giovani, bendate e vestite in bikini, sarebbero state coinvolte in "giochi" equivoci che si sono trasformati in abusi e violenze mascherati da "formazione didattica". Le accuse vanno dalla violenza sessuale su minore all'induzione indebita a dare o promettere "vantaggi". Le misure cautelari applicate includono arresti domiciliari per uno degli insegnanti e obbligo di dimora per gli altri tre.

Le dichiarazioni di una delle studentesse ha fatto scattare le indagini lo scorso gennaio, denunciando comportamenti molesti e atti di natura sessuale da parte di un professore. Il docente in questione, un 40enne di Frosinone, è stato messo ai domiciliari.

Le testimonianze di altre sei studentesse hanno confermato le condotte denunciate riconducibili allo stesso insegnante. Il docente arrestato era già stato sospeso in passato e allontanato dalle aule scolastiche. Le indagini svolte tra gennaio e aprile hanno raccolto prove gravi contro di lui, inclusa l'accusa di palpeggiamenti durante lezioni di arti marziali. Come riporta Tg come 24, altri tre insegnanti sono sotto inchiesta per non aver impedito comportamenti inappropriati di un collega durante una gita scolastica. Sono emersi anche indizi di molestie verbali da parte del docente indagato nei confronti delle studentesse all'interno dell'istituto scolastico.