"Grazie Olbia, Grazie sardegnoli, a presto", così Fabrizio Moro, dopo il concerto di ieri sera al parco Fausto Noce a Olbia, ha "ringraziato" la Sardegna attraverso una storia suoi profili sociale, senza probabilmente conoscere l'accezione negativa di questo appellativo.

Il termine "sardegnolo" si riferisce infatti, ad animali e usanze tipiche della Sardegna, ma è ritenuto provocatorio e offensivo se riferito alle persone.

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha riposato sui propri profili social la storia del cantante con la didascalia "Siamo sardi, non sardegnoli! Ignorante per non dire altro! Chiedi scusa, Fabrizio Moro".

Però attualmente la storia del cantante non è ancora stata rimossa, nè sono arrivate scuse o post di rettifica.