La Camera di Commercio di Nuoro ha lanciato il bando per l’assegnazione degli spazi dell’immobile di proprietà dell’Ente in viale del Lavoro, destinato a ospitare lo “Spazio Impresa”, un nuovo hub pensato per sostenere l’imprenditoria, l’innovazione e le industrie culturali e creative del territorio.

La struttura, che si estende su circa 1.200 metri quadrati distribuiti su più livelli, è stata recentemente sottoposta a un intervento di ristrutturazione integrale. I lavori hanno introdotto sistemi avanzati di domotica, soluzioni per l’efficienza energetica e tecnologie orientate alla transizione ecologica, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale.

Il progetto si basa su un modello di concessione evoluto, che va oltre la semplice assegnazione degli spazi. L’obiettivo è favorire una gestione capace di garantire piena funzionalità organizzativa ed equilibrio economico, promuovendo un utilizzo continuativo e dinamico della struttura, a beneficio dell’intero sistema produttivo locale.

In parallelo, la Camera di Commercio attiverà specifici strumenti di sostegno per agevolare l’accesso allo Spazio Impresa da parte delle aziende del territorio, con condizioni particolarmente vantaggiose. Un’attenzione prioritaria sarà riservata alle nuove imprese e a quelle con maggiori potenzialità di crescita, innovazione e impatto sul contesto economico e sociale.

«Con lo Spazio Impresa – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò – intendiamo offrire non solo un luogo fisico, ma un vero strumento di sviluppo per il territorio. In coerenza con la strategia dell’Ente, che è soggetto attuatore del Distretto Culturale del Nuorese, il bando attribuisce una preferenza ai progetti delle imprese creative e culturali, capaci di coniugare contenuti, innovazione e sostenibilità economica. A questo investimento infrastrutturale affiancheremo misure dedicate a sostenere l’insediamento e la crescita delle imprese, soprattutto quelle più giovani».

Lo Spazio Impresa si rivolge a startup, professionisti, PMI innovative e operatori delle industrie culturali e creative, del digitale e dei servizi avanzati. Al suo interno troveranno spazio ambienti attrezzati per coworking, progettazione, formazione e networking, concepiti come luoghi di incontro e contaminazione tra competenze, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle professionalità ad alta qualificazione.