Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta per traffico e consumo di sostanze stupefacenti fra personaggi di spicco. Si tratta di volti noti in tv, giornalisti e vip di Istanbul. Fra questi, coinvolto nell'inchiesta lo stesso Can Yaman, notissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, tra cui l'ultima fiction Rai Sandokan.

Il 36enne, attore e modello, è finito in manette insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. Durante una perquisizione, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Yaman, che si trovava all'interno del club come cliente.

Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, a seguito del ritrovamento della droga nelle sue disponibilità durante il controllo. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare eventuali assunzioni di stupefacente.

L'operazione rientra nella maxi operazione che la polizia ha inoltre effettuato la scorsa notte, effettuando raid anche in 9 diversi night club di Istanbul, arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali veniva venduta la droga.

Già nelle scorse settimane più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia. Soltanto le prossime ore chiariranno l'eventuale coinvolgimento di Yaman nella vicenda.