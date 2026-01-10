Un nuovo tassello si aggiunge alla squadra dirigenziale della Asl Ogliastra. Nella giornata ieri, la dottoressa Sara Sanna ha ufficialmente firmato il contratto per la direzione della struttura complessa di Farmacia Territoriale dell’Azienda socio-sanitaria di via Piscinas. La dottoressa Sanna, che prenderà servizio ufficialmente il prossimo 16 gennaio, approda in Ogliastra dopo essere risultata vincitrice del concorso bandito nei mesi scorsi da Ares Sardegna per conto della Asl.

Curriculum

Classe 1975, originaria di Nuoro, la dottoressa Sanna vanta un percorso accademico e professionale di alto profilo. Si è laureata in Farmacia a Sassari nel 2001, conseguendo nello stesso ateneo la specializzazione in Farmacia ospedaliera nel 2004. La sua formazione è proseguita con tre master di secondo livello: in Direzione di Strutture Complesse (presso la Liuc "Carlo Cattaneo" di Castellanza), in Farmacologia e Farmacia Oncologica (Università di Milano) e in Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie (Altems - Università Cattolica di Roma).

Dal punto di vista professionale, ha operato dal 2007 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, ricoprendo ruoli sia nella Farmacia territoriale sia nella Farmacia ospedaliera della Asl barbaricina. Negli ultimi anni ha diretto la Struttura Semplice dell’Ufa (Unità Farmaci Antitumorali), occupandosi della preparazione di terapie personalizzate per i pazienti onco-ematologici. Parallelamente, ha collaborato con l’Areus per la gestione di farmaci e dispositivi medici nell'ambito dell’emergenza-urgenza.

Dichiarazioni

La neo-dirigente ha voluto anche evidenziare quali saranno i primi passi che muoverà una volta assunto operativamente il suo nuovo incarico: «Credo molto nel processo di integrazione tra ospedale e territorio, facilitando il coordinamento delle attività, per rendere la medicina territoriale sempre più accessibile al paziente. A questo scopo, metterò a disposizione le mie competenze trasversali di farmacia territoriale e ospedaliera». Un altro punto fondamentale su cui la nuova direttrice intende lavorare è il potenziamento dello staff del servizio che si appresta a dirigere: «Mi attiverò per rafforzare la struttura con l'inserimento di nuovi colleghi, attingendo dalle graduatorie esistenti, in modo tale da costruire una squadra giovane e motivata».