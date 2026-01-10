Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nei Comuni di Budoni, Torpè e Dorgali. L’operazione è stata mirata soprattutto alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, fenomeno spesso collegato a gravi sinistri stradali, e al contrasto dei reati contro la persona nelle principali aree di aggregazione serale e turistica.

Nel corso dei controlli, i militari hanno ritirato diverse patenti di guida e denunciato in stato di libertà complessivamente sei persone. Cinque maggiorenni sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti; uno di loro sarebbe risultato anche in circolazione con il veicolo privo della revisione obbligatoria. Un sesto maggiorenne è stato invece sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, avendo fatto registrare un valore alcolemico lievemente superiore alla soglia prevista dalla legge.

Durante le verifiche, i carabinieri hanno inoltre denunciato un uomo per porto ingiustificato di una mazza in ferro in luogo pubblico. Lo stesso è stato anche segnalato al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.

I controlli si sono estesi anche alla verifica della posizione degli stranieri presenti sul territorio. In un caso è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti di un maggiorenne che ospitava in un proprio immobile un cittadino senegalese, regolarmente presente in Italia, senza averne dato comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza.