A partire da lunedì 12, e sino a mercoledì 21 gennaio, saranno in vigore limitazioni al transito sulle rampe dello svincolo di Paulilatino, sulla statale 131 "Carlo Felice", in provincia di Oristano.
Il provvedimento - si legge in una nota dell'Anas - si rende necessario per consentire gli interventi di installazione degli attenuatori d'urto e dei dispositivi salva motociclisti.
È prevista la chiusura delle rampe di entrata e di uscita alternativamente in entrambe le direzioni. Il traffico diretto a Paulilatino, in alternativa, può usufruire dello svincolo situato al km 119.
Gli interventi fanno parte dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo già aperto al traffico.