Si sarebbe presentato in un negozio di Usini con il volto coperto da un passamontagna minacciando il titolare puntandogli contro una pistola. Per questo un uomo è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio ha fatto scattare un’indagine condotta dai militari dell’Arma, intervenuti con il supporto delle Squadre Operative di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari. Grazie agli accertamenti svolti, l’uomo è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione i carabinieri avrebbero rinvenuto una pistola risultata essere una scacciacani completa di munizioni, un coltello, un passamontagna e diverse munizioni di vario calibro. Nel corso delle verifiche sarebbe inoltre emerso che il commerciante era già stato intimidito nel mese di dicembre: anche in quell’occasione l’uomo lo avrebbe minacciato mostrando una pistola nascosta sotto il giubbotto.

Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato. L’uomo è stato infine denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.