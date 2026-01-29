Un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto si è verificato intorno alle 10:30 di questa mattina lungo la strada che da Macomer conduce alla zona industriale di Tossilo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, che ha operato in collaborazione con il personale sanitario del 118 per estricare le tre persone rimaste incastrate a seguito del violento urto e per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto un intervento coordinato: presenti anche le forze dell’ordine e tre ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.