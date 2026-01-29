PHOTO
Nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo l'ex funzionario del Comune e i coniugi Moretti, è sotto indagine anche il responsabile comunale per la sicurezza pubblica.
Salgono quindi a 4 gli indagati per l'incendio nel locale Constellation, che ha causato la morte di 40 persone, di cui 6 italiani, tutti giovanissimi, e il ferimento di altre 116.
Secondo quanto riportato dai media, è previsto che venga interrogato dalla procura il prossimo 6 febbraio.
Nel frattempo, a Dubai, il presidente Mattarella ha incontrato il padre di Emanuele Galeppini, una delle vittime dell'incidente. I genitori del giovane, noto talento del golf italiano, risiedono a Dubai.