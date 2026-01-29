È stato rintracciato e arrestato nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, un 30enne di Iglesias già noto alle forze dell'ordine, dai Carabinieri della locale stazione, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a seguito di un arresto per furto aggravato in un esercizio commerciale, avvenuto lo scorso 23 dicembre. In quella circostanza, al termine del giudizio con rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto la misura cautelare con l’obbligo di non allontanarsi dal domicilio senza preventiva autorizzazione, affidando ai Carabinieri della locale Stazione il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni.

Il provvedimento eseguito ieri dispone la sostituzione della misura domiciliare con la custodia cautelare in carcere ed è scaturito dalle reiterate violazioni degli obblighi imposti, puntualmente accertate e documentate dai militari nel corso dei quotidiani controlli presso l’abitazione dell’interessato. Le risultanze investigative, trasmesse tempestivamente alla Procura della Repubblica, hanno indotto il Giudice a ritenere non più idonea la misura degli arresti domiciliari a garantire le esigenze cautelari.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.