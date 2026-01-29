"Gli ho detto che non c'era più, che l'avevano trovata sottoterra dove lavora il papà e che stavano indagando sul padre perché è l'ultimo che l'ha vista. Non ci ha creduto, ha detto che non può essere stato il papà".

Sono parole forti di disperazione e verità che colpisce dritta al cuore quelle di Stefania, sorella di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia trovata senza vita e per il cui omicidio è ora accusato il marito, Claudio Carlomagno. Le parole della donna, pronunciate al figlio di 10 anni di Federica, sono state riportate in una trasmissione televisiva e da Tg com 24,

Poi il piccolo avrebbe detto alla zia, come riporta il quotidiano, "Ma se va in prigione io posso vederlo?".

"Il padre gli ha tolto tutto: mamma, papà, la sua casa, i suoi giocattoli. Gli ha tolto la sua vita di bambino", ha aggiunto Stefania Torzullo, come riporta Il Messaggero secondo cui il bambino ha chiesto di poterli riavere, e avrebbe fatto una lista con ciò che avrebbe voluto prelevare da casa sua, cosa che è stata fatta dai Carabinieri presso la villetta di Angullara Sabazia.

Il piccolo è stato affidato ai nonni materni.