Momenti di panico nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 29 gennaio, a Sestu, dove è parzialmente crollato il solaio di una casa privata in via Cagliari, con distacco e caduta di elementi costruttivi come tegole, parti di cemento e intonaco, che si sono riversati in strada e sul marciapiede.

All'interno dell'abitazione si trovava una donna di 91 anni, fortunatamente nella camera da letto al momento del crollo, quindi incolume ma molto spaventata.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Cagliari che hanno provveduto a delimitare l'area colpita mettendola in sicurezza.



Per precauzione, la donna è stata evacuata dalla proprietà per permettere verifiche sull'integrità della struttura, senza riportare persone coinvolte nell'incidente.



La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico pedonale e veicolare fino al completamento delle prime operazioni di soccorso e messa in sicurezza.