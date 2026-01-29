Momenti di tensione nella giornata di martedì 27 gennaio a Valledoria, dove un incendio è divampato nella casa di una donna di 78 anni.

Intervento immediato dei Carabinieri che hanno trovato la donna ferita a terra, e hanno agito prontamente per salvarla e portarla in salvo.

Sul posto anche il personale medico del 118 e i Vigili del fuoco, i quali hanno confermato che l'incendio sarebbe stato causato da un pentolino lasciato acceso sul fornello.

Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi, l'anziana è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie, e fortunatamente non corre alcun pericolo di vita.