Quattro persone evacuate, una stazione di pompaggio Abbanoa coinvolta e un importante dispiegamento di uomini e mezzi. È la situazione a Macomer, dove un incendio di interfaccia urbano-rurale sta interessando la località Funtana Giaga.

A terra le operazioni sono coordinate dai Vigili del Fuoco, impegnati nella protezione delle persone e delle strutture interessate dall’avanzata delle fiamme. Proprio i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia di Stato, hanno disposto in via precauzionale l’evacuazione di quattro persone presenti nell’area.

Le fiamme hanno inoltre coinvolto una stazione di pompaggio di Abbanoa, rendendo particolarmente delicate le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Importante anche il dispositivo schierato dal cielo. Sul fronte dell’incendio stanno operando due elicotteri leggeri e un elicottero biturbina AS332 Super Puma, provenienti dalle basi operative di Bosa e Fenosu. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono coordinate dal DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, della Stazione forestale di Macomer.

L’incendio è stato classificato come incendio di interfaccia urbano-rurale, termine utilizzato quando il fuoco interessa zone nelle quali la vegetazione e gli spazi rurali entrano in contatto con abitazioni, infrastrutture o altri insediamenti.