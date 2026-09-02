È iniziato ieri, presso l’Università degli Studi di Cagliari, il nuovo semestre filtro per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La misura prevede l’accesso libero alla prima parte dell’anno accademico, posticipando la selezione formale per l’immatricolazione.

A partire da ieri, gli iscritti frequenteranno le lezioni relative alle tre materie previste dal programma ministeriale per questo primo periodo didattico: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

Al termine delle lezioni, studenti e studentesse dovranno sostenere gli esami per poter accedere definitivamente al secondo semestre e immatricolarsi ufficialmente.