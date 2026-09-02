Un accordo triennale per rafforzare la collaborazione tra magistratura e amministrazione finanziaria e rendere più efficace il contrasto ai fenomeni di maggiore gravità.

La lotta alla grande evasione fiscale passa da una maggiore collaborazione tra istituzioni. A Oristano è stato formalizzato un protocollo investigativo della durata di tre anni tra la Procura della Repubblica, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di rendere più coordinata e tempestiva l’attività di accertamento e contrasto agli illeciti tributari di rilevanza penale.

A sottoscrivere l’intesa sono stati il procuratore della Repubblica Paolo de Falco, il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate Marcello Melis e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Oristano, colonnello Antonello Urgeghe.

Il protocollo punta a semplificare e coordinare le rispettive attività investigative, migliorando l’efficacia dell’azione contro l’evasione fiscale e indirizzando le indagini soprattutto verso le condotte ritenute più dannose per l’Erario. Particolare attenzione sarà riservata ai contribuenti per i quali esistano concrete possibilità di recuperare le somme sottratte al fisco.

L’accordo prevede un percorso integrato tra i tre organismi, anche attraverso procedure informatiche finalizzate a ridurre i tempi degli adempimenti, e un'attività investigativa maggiormente orientata verso i fenomeni evasivi, elusivi e fraudolenti di maggiore gravità.

Uno degli aspetti centrali riguarda proprio la rapidità nella raccolta degli elementi probatori. Disporre tempestivamente di un quadro completo può consentire alla Procura di intervenire con le richieste di sequestro cautelare, anche per equivalente o in forma allargata, prima che i patrimoni riconducibili alle somme evase possano essere occultati o sottratti.

L'obiettivo finale è quindi duplice: rendere più incisiva la repressione delle frodi fiscali e aumentare le concrete possibilità di recupero delle risorse dovute all’Erario, concentrando gli sforzi sui casi di maggiore rilevanza.