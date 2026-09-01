È entrato nella fase di bonifica l'incendio divampato nel pomeriggio a Macomer e che ha raggiunto rapidamente la periferia della cittadina del Nuorese. Lo fa sapere all'ANSA il sindaco Riccardo Uda che è convinto che il rogo possa essere di origine dolosa. “C'è la mano dell'uomo, senza ombra di dubbio - osserva - sono convinto che non sia una cosa casuale e lo dico perché mentre si stava spegnendo quel fuoco, 400 metri più in là, dietro, nella zona di Rio S'Adde, c'è stato un altro innesco che è stato prontamente spento dai vigili del fuoco”.

“Grazie all'intervento della Protezione civile la situazione adesso sta volgendo al meglio - ha aggiunto - È stato un pò caotico perché in un battibaleno si è rischiato tanto, visto che ha lambito una casa e c'è stato l'allontanamento volontario di quattro persone”.

Intanto a fine mattina era stato spento anche l'incendio di Arzana dove le fiamme erano ripartite dopo due giorni dal grave rogo che ha devastato i boschi circostanti.