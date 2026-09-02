Una terrazza di un chiosco e diverse attrezzature per la balneazione sono finite sotto sequestro durante un controllo della Guardia Costiera di Cagliari a Castiadas. Le strutture, per una superficie complessiva di circa 127 metri quadrati, risultavano installate su un’area appartenente al demanio marittimo senza i necessari titoli autorizzativi.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo. Nel corso del sopralluogo sono inoltre emerse criticità sotto il profilo ambientale e paesaggistico, legate alla particolare natura della zona interessata.

L’area sottoposta al controllo è infatti caratterizzata dalla presenza di dune costiere, un ambiente sottoposto a specifiche forme di tutela. Secondo quanto riferito dalla Direzione marittima di Cagliari, le strutture installate avrebbero sottratto spazi alla libera fruizione pubblica e inciso sull’assetto naturale e paesaggistico della fascia costiera.

L’attività di controllo ha portato anche all’elevazione di sette ulteriori sanzioni amministrative nei confronti di altri soggetti. Complessivamente, le multe ammontano a 7.000 euro.