Sarà Atzara ad ospitare, venerdì 4 settembre alle ore 18:30, la proiezione del docufilm di Domenico Ruiu dedicato alla storia del Monte Ortobene, dal titolo "Ammentos dae su monte". Sì tratta di un'opera che attraverso immagini, testimonianze, memoria e racconto accompagna lo spettatore alla scoperta di uno dei luoghi più identitari e suggestivi della Sardegna. L'appuntamento si terrà presso la Sala meeting dell'Isola delle Idee e rappresenta un'importante occasione di incontro e riflessione sul valore della memoria, del paesaggio e del patrimonio culturale sardo.



Il Monte Ortobene non è soltanto una montagna che domina il territorio di Nuoro. E' un luogo profondamente radicato nella storia e nell'immaginario collettivo di tutta la Sardegna, un patrimonio naturale e culturale nel quale si intrecciano ambiente, tradizioni, spiritualità, comunità e vicende umane. Raccontarne la storia significa, quindi, contribuire a preservare una parte importante della memoria dell'Isola e trasmetterla alle nuove generazioni.



Il lavoro di Domenico Ruiu, naturalista, fotografo e ora anche regista, nasce proprio dalla volontà di raccontare e custodire questa memoria, utilizzando il linguaggio del documentario per restituire al pubblico la ricchezza di un territorio e delle persone che nel tempo lo hanno vissuto, raccontato e custodito.



Sì tratta di un'opera che assume un particolare valore in un momento nel quale la conoscenza dei territori, della loro storia e della loro identità rappresenta uno strumento fondamentale per costruire consapevolezza e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.



La presenza di Domenico Ruiu ad Atzara assume, inoltre, un significato particolare. Egli è infatti legato da una profonda amicizia con la comunità atzarese, un rapporto costruito nel tempo attraverso occasioni di incontro, iniziative culturali e una comune sensibilità per la valorizzazione della Sardegna e delle sue comunità.



Atzara ha più volte avuto modo di apprezzare i suoi lavori e la sua attenzione verso i temi condivisi della natura, del paesaggio, della cultura. Un'amicizia che rende questa proiezione qualcosa di più di un semplice appuntamento cinematografico: è un'occasione di incontro tra persone, storie e comunità che condividono la cultura e la tradizione come valori di crescita e di sviluppo.



Ospitare il docufilm sul Monte Ortobene significa, dunque, creare un ideale ponte tra Atzara, il Mandrolisai e il territorio nuorese, attraverso il racconto di una montagna che, pur appartenendo al territorio di Nuoro, rappresenta una parte del patrimonio identitario dell'intera Sardegna.



La serata sarà anche un momento per incontrare l'autore, approfondire il percorso che ha portato alla realizzazione del documentario e condividere riflessioni sull'importanza di raccontare i luoghi della Sardegna attraverso la memoria di chi li ha vissuti.



L'appuntamento è per venerd' 4 settembre, alle ore 18:30, presso la Sala Meeting dell'Isola delle Idee di Atzara.