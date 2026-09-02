«Dopo le vacanze non dimentichiamoci del gesto solidale, che può salvare davvero vite umane». Con queste parole il dottor Mauro Murgia, direttore del Centro Trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, rinnova l’invito ai cittadini a donare il sangue per tutto il mese di settembre.

Per favorire la partecipazione è stato inoltre diffuso il calendario delle tredici giornate di raccolta organizzate in collaborazione con le sezioni locali dell’Avis. Chi vuole donare può recarsi direttamente al Centro Trasfusionale dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non è necessaria la prenotazione.

Le raccolte organizzate sul territorio partiranno venerdì 4 settembre ad Ales, seguita sabato 5 da Cuglieri. Domenica 6 sarà la volta di Gonnostramatza e Seneghe. Il calendario proseguirà venerdì 11 settembre a Bosa, sabato 12 a Samugheo e domenica 13 a Simaxis e Riola Sardo.

Nella seconda metà del mese sono previste altre giornate: sabato 19 a Ghilarza, domenica 20 a Mogoro e San Nicolò d’Arcidano, sabato 26 a Paulilatino e, infine, domenica 27 settembre ad Ardauli e Marrubiu.

L’iniziativa punta a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di garantire una disponibilità costante di sangue, soprattutto dopo il periodo estivo, quando le donazioni possono registrare una diminuzione.