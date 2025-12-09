Si è conclusa lo scorso 6 dicembre l’ultima tappa della Coppa del Mondo di WingFoil Racing in Brasile con la vittoria di Maddalena Spanu, oristanese atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, che grazie a questo risultato è stata incoronata campionessa del mondo di WingFoil Racing. Al secondo e terzo posto della Coppa e anche della tappa in Brasile si sono classificate Vaina Picot e Aimilia Kosti, rispettivamente seconda e terza overall.

Un anno che si può definire d’oro quello della giovane atleta che ha vinto tutto il vincibile nella disciplina del WingFoil, dal Campionato Europeo al Campionato Mondiale fino alla Coppa del Mondo. Nel 2025, a soli 19 anni, Maddalena si è distinta in tutte le competizioni a cui ha preso parte, configurandosi come atleta di riferimento nella disciplina del WingFoil.

“Il 2025 è stato come vivere un sogno. Non avrei mai pensato di concludere un anno di eventi imbattuta nel WingFoil, è stato tutto incredibilmente perfetto”. ha dichiarato Maddalena Spanu. Una performance straordinaria per lei durante l’ultima tappa della WingFoil Racing World Cup in programma questi giorni in Brasile, fino al 6 dicembre.

L’atleta Young Azzurra ha registrato infatti un totale di 16 vittorie su 16 regate completate durante i primi tre giorni di competizione. Con un distacco di 16 punti segue Picot davanti a Kosti, rispettivamente in seconda e terza posizione provvisoria.