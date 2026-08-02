Prosegue questa sera, domenica 2 agosto, il cammino della dodicesima edizione della Pastorale del Turismo, il progetto culturale ideato e organizzato dalle diocesi di Lanusei e Nuoro che fino al 9 settembre accompagnerà residenti e visitatori con un calendario di appuntamenti tra l’Anfiteatro Caritas di Tortolì e l’Area Fraterna di La Caletta, a Siniscola.

L’edizione 2026, ispirata al tema “Largo ai sognatori”, continua a proporre incontri nei quali arte, cultura, musica e riflessione si intrecciano, offrendo occasioni di dialogo e condivisione.

L’appuntamento di oggi prenderà il via alle 21 all’Area Fraterna di La Caletta con l’accoglienza a cura della comunità di Siniscola. Alle 21.30 Marco Spanu presenterà il cortometraggio “Guardare oltre”, introdotto all’interno della rassegna Camineras.

A seguire andrà in scena “Fate largo a San Francesco”, spettacolo dell’Ensemble Vocale In Cantigas, diretto da Riccardo Pinna, con Francesca Pittau al pianoforte, Roberto Onnis basso solista e Marco Spiga come attore.

Lo spettacolo propone un percorso musicale e narrativo ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi, attraverso musiche di Francis Poulenc, Lentis e Dall’Albero, accompagnate dai testi tratti dal libro di Alda Merini “Francesco. Canto di una Creatura”.

La Pastorale del Turismo proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla bellezza, alla memoria, alla fede e alla cultura, confermando la volontà di creare luoghi di incontro capaci di parlare al cuore delle persone e di tenere vivo il messaggio racchiuso nel tema di questa edizione: continuare a sognare, con speranza, anche ciò che ancora non si vede.