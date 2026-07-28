Prende il via oggi la dodicesima edizione della Pastorale del Turismo, la manifestazione estiva ideata e realizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro, che fino al 9 settembre porterà artisti, musicisti, protagonisti della cultura e testimoni del nostro tempo negli spazi dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e dell’Area Fraterna di La Caletta, a Siniscola.

Lo slogan scelto per l’edizione 2026 è “Largo ai sognatori”, un invito a custodire chi riesce a guardare oltre il presente e a immaginare ciò che ancora non si vede.

La serata inaugurale si terrà oggi, martedì 28 luglio, ore 21:00 all’Anfiteatro Caritas di Tortolì. Al centro dell’incontro, intitolato “Abbiamo sognato con Gigi Riva”, ci saranno il regista e sceneggiatore Riccardo Milani e Nicola Riva, figlio del grande campione rossoblù. La conversazione sarà accompagnata dagli intermezzi musicali di Moses Concas.

Un appuntamento dedicato alla memoria e all’eredità umana e sportiva di Gigi Riva, figura capace di entrare profondamente nella storia e nell’identità della Sardegna.

L'ingresso è libero, ma chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

La rassegna proseguirà giovedì 30 luglio nell’Area Fraterna di La Caletta con “Figli di un sogno”, incontro tra parole e musica con Filippo Graziani e Alberto Bertoli, accompagnati da Giacomo Serrelli. La serata sarà preceduta dalla proiezione del cortometraggio Isetande. Aspettando di tornare a casa di Andrea Fanni.

Venerdì 31 luglio la Pastorale del Turismo tornerà a Tortolì con “Il ritmo delle onde. Il sogno di Maria Lai”, spettacolo interpretato da Chiara Caselli, Amanda Sandrelli ed Eva Bruno e dedicato alla grande artista di Ulassai.

Dopo i primi tre appuntamenti, il programma accompagnerà il pubblico per tutto il mese di agosto e fino al 9 settembre, alternando musica, teatro, testimonianze, incontri e momenti di riflessione.

Nel messaggio che introduce la nuova edizione, il vescovo Antonello Mura richiama la filastrocca di Gianni Rodari dedicata ai “passeggeri ideali” diretti sulla luna. Non un generale, un banchiere o un ministro, ma un poeta, perché capace di «sognare l’impossibile anche quando è disperato».

«L’edizione numero dodici della Pastorale del Turismo vuole coccolare i sognatori – scrive il vescovo –. Quelli che guardano oltre, perché sanno vedere, o intravedere, quello che ancora non si vede».

Al centro della manifestazione ci saranno storie di sogni realizzati, ancora da realizzare, infranti o da ricostruire. Esperienze personali e collettive capaci di interrogare il presente e di offrire al pubblico occasioni di incontro e confronto.

Il cartellone annunciato comprende numerosi ospiti, tra i quali: Riccardo Milani, Nicola Riva, Filippo Graziani e Alberto Bertoli, Anna Foglietta – a cui verrà conferito il Premio Persona Fraterna 2026 –, Chiara Caselli e Amanda Sandrelli, Mario Lavezzi, Rita Pavone, Elio e i Tenores di Neoneli, Gianfranco Matteoli, Caterina Murino, Maria Giovanna Cherchi, Silvano Vargiu, Neria De Giovanni, Luigi D’Elia e Benedetta Giuntini, Omar Pedrini, Walter Rolfo, Paolo Nespoli, Giacomo Cao, Luca Peyron, Arianna Ciampoli e Antonio Maggio, Francesco Demuro, Patrizia Mercolino, Franco Nembrini e Pier Luigi Bartolomei, Mons. César Essayan e Noorit Felsental Berger, l’Ensemble Vocale In Cantigas.