La Sardegna continua a essere flagellata dal fuoco: oggi, 1° ottobre 2026, un nuovo incendio è divampato nelle campagne di Sindia, in località Sa Serra e Mesu, richiedendo l'intervento del Corpo Forestale.

Per fronteggiare le fiamme è stato mobilitato anche un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Bosa, impegnato nelle operazioni di spegnimento insieme alle squadre a terra.

Sul posto gli interventi aerei sono coordinati dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Macomer, che dirige le attività necessarie per contenere e domare l'incendio, mentre per quanto riguarda le operazioni a terra sono presenti i Vigili del Fuoco.

Il nuovo episodio arriva dopo un'estate particolarmente difficile per la Sardegna sul fronte degli incendi, caratterizzata da numerosi roghi che hanno interessato diverse aree dell'Isola. Un'emergenza che, con l'episodio registrato oggi a Sindia, torna a richiamare l'attenzione anche nei primi giorni dell'autunno.