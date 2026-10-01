Oltre 20 chili di hashish nascosti in un freezer a pozzetto. È quanto hanno sequestrato i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, che hanno arrestato un 54enne cagliaritano per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine - come riferito dalla Polizia - è partita dagli elementi raccolti dagli investigatori durante i servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Gli approfondimenti hanno portato l’attenzione sul 54enne, individuato a bordo della propria auto nel quartiere di Is Mirrionis e fermato per gli accertamenti.

Gli elementi raccolti hanno quindi spinto gli agenti - come da loro sottolineato - a estendere la perquisizione a un’abitazione nella disponibilità dell’uomo. Nel freezer della zona cucina-soggiorno sono stati trovati 200 panetti di hashish, ciascuno del peso di circa 100 grammi. Gli involucri argentati riportavano la scritta arancione “PAPAYA” e l’immagine del frutto.

Il peso complessivo lordo della droga sequestrata è di 20,796 chili. Secondo la Polizia, una volta immesso sul mercato illecito, il quantitativo avrebbe potuto generare proventi superiori ai 200mila euro.

Il 54enne è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere e l’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Uta.

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