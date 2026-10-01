«Nella nuova legge regionale n. 20 del 2026 troviamo ingenti finanziamenti, nuovi corsi e investimenti strutturali destinati a diverse sedi universitarie decentrate della Sardegna. Per Alghero, invece, nessun nuovo finanziamento specifico, nessun progetto di sviluppo, nessun nuovo corso». È la denuncia di Michele Pais, consigliere comunale della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, che interviene sul futuro del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari.

Secondo Pais, gli investimenti previsti per altre sedi renderebbero evidente l’assenza di un analogo progetto per Alghero. Tra gli interventi citati, quelli per Olbia, destinataria di risorse per il nuovo Dipartimento di Innovazione e per corsi di Ingegneria.

«Complessivamente a fronte di un finanziamento ipotetico di 280 mila euro per Alghero, derivante da una ripartizione interna all'Università di Sassari, Olbia è destinataria di un finanziamento dedicato e diretto di 3 milioni all’anno sino al 2042», sostiene Pais.

Il consigliere richiama anche il percorso del Dadu, indicato come una realtà accademica di rilievo nazionale e internazionale, e ricorda che nella precedente legislatura regionale il sostegno alla sede algherese era stato portato da 400mila a un milione di euro a regime, con ulteriori interventi straordinari.

«È un patrimonio che appartiene non soltanto all'Università di Sassari e ad Alghero, ma all’intera Isola», afferma. Infine l’appello ai sindaci di Alghero e della Città metropolitana di Sassari: «Non possono accontentarsi delle briciole», ma devono chiedere alla Regione maggiore attenzione per la sede algherese.