Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. A confermare la presenza del critico d’arte ed ex deputato nella struttura sanitaria è lo stesso ospedale. Secondo quanto riferito dal sito "IlGraffio.net", Sgarbi sarebbe ricoverato in terapia intensiva e verserebbe in gravi condizioni.

Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sul quadro clinico del 74enne né è previsto, stando alle informazioni disponibili, un bollettino medico sulle sue condizioni.

Sgarbi aveva già attraversato nei mesi scorsi un periodo particolarmente delicato sul piano personale e della salute. Era stato infatti ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso resa pubblica, che aveva comportato anche un significativo dimagrimento.

Nelle ultime ore l'attenzione si è quindi concentrata sulle sue condizioni, ma in assenza di comunicazioni ufficiali è necessario attendere eventuali aggiornamenti da parte del Policlinico Gemelli o della famiglia.

Vittorio Sgarbi, 74 anni, è uno dei più noti critici d'arte italiani. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto anche incarichi politici e istituzionali, tra cui quello di sottosegretario alla Cultura.