Alta pressione e tempo prevalentemente stabile anche sulla Sardegna, dove tuttavia non mancheranno alcune insidie legate al passaggio di un sistema perturbato in arrivo dalla Francia e dal Golfo del Leone. A delineare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui "sul settore peninsulare si registreranno valori massimi diurni fino a 28-29°C".

Sull'Isola sono possibili nuvole e isolati scrosci, mentre per domani sono attese ampie schiarite al Centro-Sud. Nelle zone interne della Sardegna potranno però formarsi temporanei addensamenti, accompagnati da deboli fenomeni confinati soprattutto alle aree montuose.

Il contesto generale resta comunque caratterizzato dalla stabilità, con temperature che su gran parte del Centro-Sud e sul Nord-Est risultano fino a 4°C superiori alla media stagionale.

Nel fine settimana la situazione dovrebbe mantenersi stabile e prevalentemente soleggiata anche in Sardegna.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 2 ottobre 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore centrale e settentrionale.

Temperature: minime stazionarie, lieve calo delle massime.

Venti: deboli da Sud-Est sul settore meridionale e orientale, brezze altrove.

Mari: mosso il Mare di Sardegna. Poco mossi gli altri mari.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 3 ottobre 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mari: mosso il Mare di Sardegna. Poco mossi gli altri mari.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate dalla persistenza di una ventilazione debole di componente orientale. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi alte. Le temperature si manterranno stazionarie. I mari saranno generalmente poco mossi, mosso il Mare di Sardegna.