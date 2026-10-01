È scomparso Salvatore Scodellaro, classe 1994, e la famiglia lancia un appello per ritrovarlo. L'ultima posizione rilevata attraverso il telefono, secondo quanto riferito a Sardegna Live dalla sorella, è stata localizzata dalle forze dell'ordine nella zona del porto di Olbia, nell'area compresa tra il porto e Cala Saccaia.

Salvatore è alto circa 1,80 metri, ha capelli scuri e occhi verdi. Al momento della scomparsa è possibile indossasse una maglietta larga color militare e scarpe Nike arancioni e blu.

La famiglia chiede a chiunque possa avere informazioni o averlo visto di prestare la massima attenzione e di condividere l'appello, nella speranza di poter ritrovare Salvatore.

In caso di avvistamento, l'invito è a contattare immediatamente le forze dell'ordine oppure i familiari ai numeri: Carlotta Scodellaro 3405356766, Anna Pilotti 3292572306, Mary Scodellaro 3409112211 e Ramona Scodellaro 3479105366.

"Grazie a tutti", è il messaggio della famiglia, che in queste ore chiede collaborazione e attenzione.