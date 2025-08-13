Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato in un'area boscata di Seulo, minacciando alcune abitazioni del paese della Sardegna centro-meridionale.

Le fiamme, le cui cause non sono state ancora accertate, sono divampate poco prima delle 13 e si sono velocemente propagate raggiungendo il paese. Sul posto attualmente stanno operando quattro elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, provenienti dalle basi operative di S. Cosimo, Sorgono e Fenosu. A terra sono al lavoro gli uomini del Corpo forestale, vigili del fuoco, Forestas e Protezione civile.

Con il lancio di bombe d'acqua sulla zona interessata dall'incendio si cerca di arginare il fuoco prima che raggiunga un canale, una seconda area boscata e altre abitazioni. Il sindaco, costantemente in contato con la Protezione civile.