È divampato poco prima delle 13 il vasto rogo che oggi ha minacciato il centro abitato di Seulo. Le fiamme, partite in un’area boscata per cause ancora da accertare, si sono propagate rapidamente verso il paese, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca. Sul posto sono intervenuti fin da subito quattro elicotteri della flotta regionale, tra cui il Super Puma, provenienti dalle basi di S. Cosimo, Sorgono e Fenosu, con lanci d’acqua per impedire al fuoco di raggiungere un canale, una seconda area boscata e alcune abitazioni.

Nel pomeriggio, con l’avvicinarsi del fronte alle case in località Congiolus, il sindaco ha disposto l’evacuazione di una decina di abitazioni e di un’azienda agricola: in tutto trenta persone allontanate in via precauzionale. A terra hanno operato sette squadre di Forestas, tre dei vigili del fuoco e tre di volontari. In supporto anche tre Canadair.

In serata l’emergenza è rientrata: le operazioni di spegnimento e bonifica sono in corso e le persone evacuate hanno potuto fare rientro nelle loro case, che non hanno riportato danni.