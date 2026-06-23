Tragedia oggi, martedì 23 giugno 2026, a Quartu Sant'Elena, dove un uomo di circa 70 anni è morto mentre si trovava in acqua al mare lungo la spiaggia del Poetto.

L'anziano si sarebbe sentito male dopo essere entrato in acqua per rinfrescarsi dalla calura estiva e perdendo i sensi subito dopo. I presenti hanno reagito prontamente per soccorrerlo e avviando le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118, i Carabinieri e la Capitaneria di porto, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita nonostante i tentativi dei medici.