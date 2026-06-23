Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Oristano ha denunciato il legale rappresentante di un’azienda operante nel settore della somministrazione di bevande, al termine di un’attività ispettiva svolta nei giorni scorsi nel territorio del Guilcier.

Durante il controllo, secondo quanto riportano i militari, sarebbe emerso che il titolare era sprovvisto del corso di formazione obbligatorio per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), requisito necessario per garantire gli standard minimi di sicurezza all’interno dell’attività commerciale. Per questa violazione sono state impartite specifiche prescrizioni e il datore di lavoro è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

L’ispezione ha inoltre portato alla verifica di quattro posizioni lavorative, risultate tutte irregolari. Secondo quanto accertato dai militari, le retribuzioni venivano corrisposte senza l’utilizzo delle modalità di pagamento tracciabili previste dalla normativa e sono state riscontrate irregolarità anche nella compilazione del Libro unico del lavoro.

Oltre alla denuncia, sono state contestate sanzioni penali per un importo complessivo superiore a 2.200 euro e sanzioni amministrative che superano i 20 mila euro.

I controlli proseguiranno in tutta la provincia di Oristano e vengono effettuati dai Carabinieri del NIL in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri e con l’Ispettorato d’Area Metropolitana di Cagliari-Oristano.