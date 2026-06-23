L’Aeroporto di Cagliari amplia il proprio network internazionale e rafforza i collegamenti con la Francia grazie all’avvio dei nuovi voli easyJet per Bordeaux e Nizza. Le due nuove rotte, operative da oggi con due frequenze settimanali ciascuna, collegano la Sardegna a due importanti destinazioni francesi, tra le più attrattive in Europa sia dal punto di vista turistico che economico.

Bordeaux, capitale mondiale del vino e città in forte espansione economica e universitaria, rappresenta un mercato particolarmente interessante per lo sviluppo di nuovi flussi turistici e professionali. Nizza, cuore della Costa Azzurra, è invece una delle mete europee più apprezzate per il turismo leisure, gli eventi internazionali e il business travel.

Con queste due nuove destinazioni salgono a otto i collegamenti diretti operati da easyJet sullo scalo di Cagliari.

“L’avvio dei collegamenti con Bordeaux e Nizza rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale dell’Aeroporto di Cagliari - ha affermato il CCO SOGAER David Crognaletti -. Siamo estremamente soddisfatti che easyJet continui a investire sul nostro scalo con queste due importanti destinazioni estive, dopo la recente apertura della rotta annuale su Basilea”.

Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di easyJet, ha dichiarato: “Con l’avvio dei nuovi collegamenti da Cagliari verso Bordeaux e Nizza rafforziamo ulteriormente la connettività internazionale della Sardegna offrendo oltre 1,3M di posti da e per l’Isola questa estate. Queste aggiunte confermano il nostro impegno nel collegare in modo sempre più capillare Italia e Francia, continuando a investire su aree ad alto potenziale come la Sardegna, con l’obiettivo di sostenere la mobilità, favorire i flussi turistici e contribuire allo sviluppo del territorio”.

Per la Summer 2026, easyJet ha aumentato del 52,8% la capacità offerta tra la Francia e la Sardegna, dove opera negli scali di Cagliari e Olbia. Inoltre, con l’avvio delle nuove rotte per Bordeaux e Nizza, la compagnia, già leader nei flussi tra Italia e Francia, rafforza ulteriormente la propria offerta tra i due Paesi, offrendo oltre 4,2 milioni di posti su 48 rotte nell’anno finanziario 2026, con una crescita complessiva della capacità del 7%.

Per festeggiare i voli inaugurali delle due nuove rotte easyJet, i passeggeri in arrivo da Nizza sono stati accolti con doni di artigianato artistico sardo. Anche l’equipaggio del volo ha preso parte a un momento celebrativo con la consegna della simbolica carta d’imbarco di grande formato realizzata per l’occasione.