Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso, a partire dalle ore 14:00 della giornata di oggi, martedì 23 giugno 2026, e sino alle 20:59 di domani, mercoledì 24 giugno, un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta della Sardegna: Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro, con particolare attenzione anche al capoluogo: Cagliari sarà interessata da un’allerta per temporali nel pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie: Balilla - dalla piazza Italia sino alla via Dandolo - e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

L’Amministrazione invita cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

Sardegna sotto osservazione tra instabilità e caldo estremo europeo

Mentre l’Isola si prepara a possibili fenomeni temporaleschi, il quadro meteorologico europeo resta segnato da un’ondata di caldo eccezionale che sta colpendo duramente anche l’Italia e le regioni tirreniche.

Almeno 38 gradi a Milano e 41 a Firenze, fino a 43 in Francia, anche 15-17 gradi oltre la media, e 39 a Londra: sono le previsioni di un caldo sempre più estremo nei prossimi giorni che riguarda non solo l’Italia, ma almeno metà dell’Europa. In base alle previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’eccezionale persistenza delle alte temperature farà probabilmente superare il tristemente noto giugno 2003. “All’epoca - rileva Tedici - registrammo in Italia due fiammate distinte, una all’inizio e una alla fine del mese, durate 6-7 giorni ciascuna. Questa volta, invece, l’ondata, iniziata il 17 giugno, si protrarrà come un unico, ininterrotto blocco rovente per oltre due settimane”.

Nei prossimi giorni, rileva il meteorologo, “assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione con l’arrivo di uno degli anticicloni più estremi mai osservati nel mese di giugno per intensità e persistenza su almeno metà dell’Europa. A livello di stress fisiologico per il corpo umano, una fase opprimente così prolungata risulterà di gran lunga peggiore di due fasi più brevi”.

E purtroppo dovremo tollerare anche lo spauracchio delle notti tropicali: in Pianura Padana minime notturne di 26-27°C rappresenteranno sempre più la nuova e insostenibile normalità, trasformando il clima di metropoli come Milano in quello umido e soffocante di Bangkok. Nemmeno rifugiarsi lungo le coste garantirà un vero sollievo: a La Spezia domenica 28 giugno, si prevedono 38°C reali con un tasso di umidità del 65%; una combinazione micidiale che farà schizzare la temperatura percepita oltre i 45°C.

Infine anche l’instabilità è in agguato: fino a giovedì, a causa dell’effetto combinato tra caldo, umidità e l’enorme quantità di energia, avremo la possibilità di assistere a violenti scrosci di pioggia, accompagnati da grandine, lungo la fascia alpina e appenninica, con locali sconfinamenti verso le regioni tirreniche.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 23 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle aree interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati localmente moderati.

Venti: deboli a regime di brezza con locali rinforzi pomeridiani nel Golfo dell'Asinara.

Mari: calmi o poco mossi, localmente mosso nel Golfo dell'Asinara.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati localmente moderati nel settore centro-occidentale.

Temperature: stazionarie o in lieve calo in entrambi i valori.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 25 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati ad isolati rovesci o temporali con cumulati deboli.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne. Le temperature minime e massime non subiranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli a regime di brezza e i mari saranno calmi o poco mossi.