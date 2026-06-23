Circa 680 chili di cannabis e 6mila piantine sono stati rinvenuti nella sua abitazione, durante una perquisizione, dagli agenti della Polizia di Stato di Ottana, così un uomo di 31 anni, residente a Sarule, è stato arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

Secondo le analisi effettuate dalla polizia, una parte della droga sarebbe stata manipolata con un pericoloso additivo chimico chiamato cannabinoide sintetico (Mdmb - Pinaca), classificato come una sostanza estremamente nociva per la salute umana.

Il Dipartimento delle politiche antidroga ha avvertito che tale sostanza può provocare stati di confusione mentale, allucinazioni e profonda sedazione nelle persone che ne fanno uso. L'uomo è stato quindi arrestato e il suo arresto è stato successivamente convalidato dal giudice del Tribunale di Nuoro, che ha deciso di porre nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.