Un uomo è finito in manette ieri sera a Nuoro, arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra mobile, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, lo avrebbero sorpreso mentre cedeva droga a un tossicodipendente per strada.

Fermato e sottoposto a perquisizione, gli investigatori hanno esteso i controlli anche alla sua abitazione, dove sarebbe emerso il quadro completo dell’attività di spaccio: gli agenti avrebbero sequestrato 1,9 chili di marijuana, 750 grammi di cocaina, 91 grammi di mdma, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un’agendina con appunti relativi a crediti e debiti legati alle cessioni di droga.

Nella casa sarebbe stato trovato anche un borsone contenente 21mila euro in contanti, in banconote da 50 e 100 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Terminate le formalità, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Badu ’e Carros, in attesa dell’udienza di convalida.