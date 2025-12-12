Durante la mattina di oggi, venerdì 12 dicembre, il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, ha effettuato una visita alla Caserma intitolata all’App. Sc. UPG Renzo LAMPIS M.A.V.M.”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano.



Durante l'incontro con gli Ufficiali in servizio nella Provincia, i Comandanti e Addetti delle diverse articolazioni territoriali, dei Reparti Specializzati e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sono stati presenti anche alcuni militari decorati al Valore, familiari di decorati al Valore, famiglie di militari insigniti dell’Onorificenza di “Vittima del Dovere” e famiglie assistite dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).



Durante l'incontro, il Comandante della Legione ha espresso la sua riconoscenza per il prezioso lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri di Oristano, sottolineando l'importanza dell'ascolto e della vicinanza ai cittadini, per i quali l'Arma rappresenta un punto di riferimento fondamentale in 76 comuni come presidio di legalità e sicurezza, tramite le Stazioni Carabinieri considerate un patrimonio per le comunità locali.



Si è inoltre riflettuto sull'operato delle Unità del Comando Provinciale di Oristano nel corso dell'anno, evidenziando le azioni preventive e repressive che hanno permesso di contrastare efficacemente reati come l'estorsione, che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani vittime di truffe e intimidazioni volte a ottenere denaro o beni preziosi.



Al termine della visita, il Generale Rizzo ha fatto gli auguri di Buon Natale al personale e alle loro famiglie, ringraziando anche i Carabinieri che quotidianamente si impegnano per garantire la sicurezza del territorio provinciale.