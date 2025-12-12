Sono stati sorpresi dai Carabinieri di Macomer mentre bruciavano montagne di rifiuti, tra cui frigoriferi, cucine a gas e altri materiali pericolosi come plastica, legno e vetro, in una zona industriale a Tossilo.

Tre persone, due uomini e una donna con età comprese tra i 46 e i 54 anni sono stati quindi arrestati oggi, venerdì 12 dicembre, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio e garantire la sicurezza dell'area.

I tre sono stati arrestati sul posto per combustione illecita di rifiuti pericolosi e non.