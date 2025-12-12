Arresto nella notte a Dolianova, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 22enne studente, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato intorno all'una, quando la pattuglia in servizio ha notato un giovane muoversi con atteggiamento sospetto nel centro abitato. Alla vista dell’auto dei Carabinieri, il ragazzo ha tentato di allontanarsi rapidamente subito dopo aver ceduto una dose di hashish – 0,62 grammi – a un 19enne del posto. L’acquirente è stato immediatamente bloccato, mentre il 22enne ha provato a dileguarsi nelle vie vicine, venendo però rintracciato poco dopo.

La perquisizione personale ha permesso di trovare altre quattro dosi di hashish e 25 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori sei dosi della stessa sostanza, per un totale di 13,77 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

Il giovane è stato portato in caserma e successivamente collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo. Il 19enne che aveva acquistato la dose è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.