Un uomo di 55 anni è stato fermato questa mattina dai Carabinieri di Sassari per essere interrogato in quanto sospettato di essere coinvolto in sette incendi dolosi che hanno distrutto diversi veicoli nel cortile condominiale di un complesso residenziale.

L'uomo, residente nello stesso edificio, è assistito dall'avvocato Antonio Moro. Dopo l'ultimo incendio, che ha danneggiato uno scooter, i militari hanno perquisito la sua abitazione e sequestrato materiale utile per le indagini, portando poi l'uomo in caserma per l'interrogatorio.

Durante il colloquio, l'uomo si è sentito male ed è stato trasportato al pronto soccorso, dove è attualmente sotto osservazione medica.