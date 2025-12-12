Un ciclista di 66 anni è stato travolto da un furgoncino mentre percorreva un tratto della statale 130, all’altezza di Assemini. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio: il ciclista sarebbe stato urtato dal mezzo commerciale, finendo violentemente sull’asfalto. Il conducente del furgone si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Assemini, i carabinieri e un’ambulanza. Vista la gravità delle condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La polizia locale sta ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.