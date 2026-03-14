Un divertente siparietto a The Voice Generations, il talent show trasmesso su Rai1, ha visto protagonista una 28enne originaria di Tempio Pausania. Laura Pirrigheddu, dopo l'ottima esibizione in coppia con la sua allieva Kate-Marie Gimondi, 12enne lodigiana, sulle note di “All About That Bass” di Meghan Trainor, ha infatti stupito i giudici con una singolare interpretazione di alcune loro canzoni.

"Traduco le canzoni in gallurese, che è la mia lingua", racconta la giovane cantante. Prima, su richiesta di Nek, si esibisce nella versione gallurese di "Laura non c'è", raccogliendo gli applausi di giudici e pubblico. Quindi Rocco Hunt, incuriosito: "Di Loredana cosa hai?", ed ecco quindi l'esibizione sempre in gallurese di "Mare d'inverno" della Bertè. "Brava, è bellissima", applaudono ancora i cinque giudici.

Poi il commento tecnico sulla canzone con cui si è esibita la coppia: "Tra voi c'è l'intesa perfetta", commenta Loredana Bertè, che le corteggia: "Voglio lavorare con voi e mi voglio divertire con voi. Scegliete me". Lusinghe che hanno convinto le due giovani cantanti ad entrare nella squadra della Bertè, nonostante i tentativi di Rocco Hunt e Clementino. "Ci ritroviamo nella grinta di Loredana, siamo con lei".