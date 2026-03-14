In un’intervista intensa e senza filtri rilasciata alla rivista internazionale Butt, Mahmood ha annunciato la decisione di lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna, allontanandosi dalla pressione mediatica e dalla notorietà che sente come opprimente nel nostro Paese. «Mi trasferisco in Spagna — ha dichiarato — voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato».

L’artista originario di Orosei ha descritto così il suo stato d’animo attuale: «Mi sento come una tigre bianca in uno zoo». Mahmood ha raccontato come la fama gli impedisca spesso di vivere esperienze semplici senza sentirsi osservato o giudicato, citando anche episodi surreali legati alla propria notorietà.

La decisione di trasferirsi in Spagna non si limita alla sfera personale: l’artista ha confermato anche uno stop totale alla sua attività live e discografica per il 2026. Non ci saranno tour né nuove uscite, almeno per il momento, perché Mahmood sente l’esigenza di «trovare un’ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico».

Il cantante ha poi raccontato di rifiuti e pressioni iniziali, con produttori che volevano un suono più commerciale e poco fedele alla sua visione artistica. La svolta arrivò nel 2019, con la vittoria al Festival di Sanremo grazie a “Soldi”, brano che non solo vinse la kermesse ma divenne uno dei singoli italiani più ascoltati in streaming di sempre.

Da allora, la sua carriera ha avuto alti e bassi: successi, riconoscimenti e anche critiche, ma soprattutto una crescente fama che oggi, paradossalmente, sembra essere per lui più un peso che un dono. Nell’intervista a Butt il cantautore ha parlato anche della propria identità, sottolineando di non aver mai sentito il bisogno di nascondere la sua vita sessuale, e dell’importanza del sostegno della madre, l’oroseina Anna Frau, definita «la mia più grande fortuna nella vita».