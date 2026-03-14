Incidente stradale questa mattina intorno alle 9 a Olbia, all’incrocio tra via Vela e via Lanfranco. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate all’intersezione. Ad avere la peggio è stata la conducente di una utilitaria, rimasta ferita, mentre l’occupante dell’altra vettura è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che hanno collaborato con il personale sanitario e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche il 118 e la polizia locale.

Un episodio che si inserisce in un quadro più ampio legato alla sicurezza stradale nell’Isola. Secondo i dati relativi al 2024, in Sardegna si sono registrati 3.583 incidenti con lesioni, con un bilancio di 113 vittime e 4.908 feriti. Nella sola provincia di Cagliari i sinistri sono stati 1.029, con 23 morti e 1.322 feriti.

Il dato più preoccupante riguarda l’indice di mortalità regionale: 3,2 morti ogni 100 incidenti, quasi il doppio rispetto alla media nazionale che si attesta intorno a 1,7. Numeri che collocano la Sardegna tra le regioni con gli incidenti più gravi. Il costo sociale legato agli incidenti stradali supera i 18 miliardi di euro in Italia e circa 471 milioni in Sardegna.

Un richiamo alla tragedia di ieri mattina sulla Strada statale 131, all’altezza del bivio per Macomer, in cui ha perso la vita Gianstefano Fara, 55 anni, di Bortigali. L’uomo ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 147 finendo contro il guardrail. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del 118 e dell’elisoccorso, per il 55enne non c’è stato nulla da fare.