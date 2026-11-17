Tre giornate all'insegna dell'incontro, della testimonianza e della celebrazione: il cardinale Ernest Simoni, tra i più significativi testimoni della persecuzione religiosa del Novecento, sarà in Sardegna dal 20 al 22 novembre per una serie di appuntamenti che coinvolgeranno Cabras, Tonara e Desulo.

La visita rappresenterà un'occasione importante per le comunità locali e per i fedeli dell'arcidiocesi di Oristano, che potranno incontrare un uomo la cui storia personale è profondamente legata alle persecuzioni del regime comunista albanese e alla scelta di rispondere alla sofferenza con il perdono.

Il 20 novembre il cardinale Simoni a Cabras

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre a Cabras. Alle ore 19, nella pieve di Santa Maria, il cardinale Simoni presiederà una solenne celebrazione eucaristica in onore della Madonna di Fatima.

Al termine della Messa è previsto l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, un momento di affidamento comunitario particolarmente significativo anche alla luce del motto del Cardinale: "Zemra ime do të triumfojë", "Il mio Cuore trionferà". Un'espressione che richiama le parole pronunciate dalla Madonna durante l'apparizione di Fatima del 13 luglio 1917.

Dalla persecuzione in Albania alla nomina cardinalizia

Nato il 18 ottobre 1928 a Troshani, un villaggio nei pressi di Scutari, nel nord-ovest dell'Albania, Ernest Simoni visse gli anni più difficili della dittatura comunista di Enver Hoxha.

Ordinato sacerdote il 7 aprile 1956, venne arrestato il 24 dicembre 1963, dopo la celebrazione della Messa di Natale, e condannato a morte. La pena fu successivamente commutata in venticinque anni di lavori forzati. Trascorse complessivamente diciotto anni tra il carcere e il lavoro coatto, dodici dei quali nelle miniere di Spaç.

Liberato dal carcere nel 1981, fu costretto a lavorare nelle fogne di Scutari e continuò a subire persecuzioni e restrizioni fino alla caduta del regime, nel 1990. Anche durante la prigionia non rinunciò al proprio ministero sacerdotale: celebrava clandestinamente l'Eucaristia, confessava e offriva sostegno spirituale agli altri detenuti.

Con la definitiva liberazione, avvenuta il 5 settembre 1990, poté riprendere pienamente il proprio servizio pastorale, diventando una testimonianza vivente della forza del Vangelo e del perdono. La sua storia colpì profondamente anche papa Francesco, che ebbe modo di ascoltarne il racconto durante la visita apostolica in Albania nel 2014. Nel 2016 lo creò cardinale, riconoscendo in lui un autentico testimone della fede cristiana.

Il 21 e 22 novembre gli appuntamenti nel Mandrolisai

La visita proseguirà nel Mandrolisai, dove sabato 21 e domenica 22 novembre sono in programma diversi momenti di preghiera, celebrazione e riflessione, raccolti attorno al tema "Per una geo-storia della memoria", in occasione della solennità di Cristo Re dell'Universo.

La giornata di sabato 21 novembre si aprirà a Tonara, nella parrocchia di San Gabriele Arcangelo. Alle ore 15 è prevista l'esposizione del Santissimo Sacramento, accompagnata da un momento di preghiera per il Papa e per la Chiesa. Alle 15:50 seguirà il Rosario per la pace nel mondo, mentre alle 16:30 il cardinale Simoni presiederà la celebrazione eucaristica.

In serata, alle ore 21, l'appuntamento si sposterà a Desulo, nella parrocchia di Sant'Antonio Abate, dove il Cardinale presiederà una veglia di preghiera per la pace, secondo le intenzioni di papa Leone XIV.

Domenica a Tonara tra celebrazione e testimonianze

Domenica 22 novembre il programma riprenderà a Tonara. Alle ore 10:30 il cardinale Simoni presiederà la santa Messa nella solennità di Cristo Re dell'Universo.

Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà una tavola rotonda dedicata al tema "Per una geo-storia della memoria". Il Cardinale porterà la propria testimonianza con un intervento dal titolo "Evviva Cristo Re", mentre il professor Gianfranco Tore, dell'Università di Cagliari, proporrà una riflessione dal titolo «Storia, madre e maestra».

L'incontro sarà introdotto dai saluti del sindaco Tore Urru e del parroco don Michel Luisi e sarà moderato dalla dottoressa Piera Carboni, referente dell'Università delle Tre Età.

La giornata si concluderà con una cena conviviale alla POA (Pontificia Opera Assistenza), prevista alle ore 19:30, e con il Cenacolo delle Famiglie delle 20:30, dedicato al tema «La forza della fede».

Una testimonianza di fede e speranza

Gli incontri con il cardinale Ernest Simoni rappresentano un'opportunità per ascoltare una testimonianza che attraversa la storia e parla anche al presente. La sua vicenda personale, segnata dalla persecuzione, dalla sofferenza e dalla fedeltà alla propria vocazione, richiama il valore della misericordia e della capacità di perdonare anche di fronte al male.

In un tempo segnato da conflitti, divisioni e fragilità, gli appuntamenti in programma tra Cabras e il Mandrolisai intendono offrire occasioni di riflessione e preghiera, rivolte ai credenti, alle famiglie, ai giovani e a quanti sono alla ricerca di messaggi concreti di speranza.

Il significato della visita si raccoglie nelle parole che accompagnano il cammino spirituale del Cardinale: "Il mio Cuore trionferà". Un messaggio che invita a guardare oltre l'odio e la sofferenza, ricordando come l'amore di Cristo e la misericordia di Dio possano rappresentare una risposta al male e una fonte di rinnovamento per le comunità.