Oltre 700mila euro che sarebbero stati sottratti nel corso degli anni a 17 persone anziane e in condizioni di particolare vulnerabilità, affidate alla sua tutela: è il bilancio emerso da una complessa indagine della Guardia di finanza di Cagliari, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato all'esecuzione di due misure cautelari nei confronti di un'avvocata di Carbonia, incaricata di svolgere il ruolo di amministratrice di sostegno, e del marito. Entrambi sono indagati per peculato.

Una vicenda particolarmente delicata, considerata la natura dell'incarico ricoperto dalla professionista, chiamata proprio a proteggere gli interessi e il patrimonio di persone impossibilitate, per ragioni di salute o fragilità, a provvedere autonomamente alla gestione dei propri beni.

Nei confronti dell'avvocata il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la sospensione dall'esercizio della professione forense e dagli incarichi di amministratrice di sostegno per la durata di 12 mesi. Per il coniuge è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla figlia di due persone assistite dalla professionista. Soltanto dopo la morte dei genitori, la donna era riuscita a ottenere il rendiconto della gestione patrimoniale e finanziaria effettuata dall'amministratrice di sostegno.

Dall'analisi della documentazione sarebbero emerse numerose anomalie: ingenti prelievi di denaro contante, alcuni dei quali effettuati persino dopo il decesso degli assistiti, e spese dichiarate per decine di migliaia di euro senza adeguata documentazione giustificativa. Tra queste figuravano costi per vitto, abbigliamento, cura della persona, retribuzioni e contributi previdenziali delle badanti.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il mancato o tardivo pagamento di gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale nella quale era ricoverata la madre della denunciante, nonostante la disponibilità di risorse economiche sui conti degli assistiti. Una situazione che avrebbe portato all'accumulo di un debito di diverse decine di migliaia di euro.

Le verifiche successive hanno esteso il raggio dell'indagine alla gestione patrimoniale degli altri assistiti della professionista. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a partire dal 2017 sarebbero state adottate modalità operative analoghe nei confronti di complessive 17 persone residenti nel Sulcis Iglesiente.

In particolare, sarebbero stati individuati prelievi sistematici di contante privi di adeguata giustificazione, talvolta superiori ai limiti autorizzati dal giudice tutelare e spesso effettuati a breve distanza dall'accredito delle pensioni.

Ulteriori irregolarità avrebbero riguardato la gestione del ricavato dalla vendita di immobili appartenenti agli assistiti e l'impiego delle relative somme per spese apparentemente estranee alle loro necessità. Tra le operazioni individuate figurano pagamenti tramite POS per acquisti di abbigliamento per bambini, articoli per la casa, prodotti per il bricolage, oltre a spese in ristoranti e centri commerciali.

Contestati anche reiterati e prolungati inadempimenti agli obblighi di rendicontazione imposti dal giudice tutelare.

L'inchiesta avrebbe fatto emergere anche il presunto coinvolgimento del coniuge nella gestione delle risorse. L'uomo risulterebbe cointestatario di un conto corrente sul quale sarebbero confluiti versamenti in contanti non giustificati dai redditi dichiarati. Avrebbe inoltre beneficiato di numerose ricariche Postepay disposte dalla moglie.

Il suo coinvolgimento sarebbe emerso anche da altri elementi, tra cui la consegna di beni presso l'abitazione di uno degli assistiti e le ripetute visite in una struttura di ricovero per consegnare somme di denaro destinate alle spese personali di altri tre amministrati.

Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno sequestrato oltre 30mila euro in contanti e cinque orologi di pregio, tre dei quali in oro, rinvenuti nell'abitazione degli indagati. Sottoposti a sequestro anche tre immobili, due a Cagliari e uno a Carbonia, oltre a disponibilità finanziarie, fino alla concorrenza del profitto illecito contestato, quantificato in oltre 700mila euro.

L'operazione della Guardia di finanza si inserisce nell'attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari e di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione alla protezione del patrimonio di chi necessita di figure di sostegno nominate dall'autorità giudiziaria.